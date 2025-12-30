30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前日比19銭円安ドル高の1ドル＝156円26〜27銭。ユーロは13銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円93〜99銭。日銀の追加利上げ観測が根強く、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや先行。高市政権の財政拡張政策への懸念から円を売る動きもあった。市場では「年末で市場参加者が少ないため、値動きが一時的に大きくなる可能性があ