人間を一瞬で凶暴化させる恐怖のウイルスに感染した＜感染者＞と感染を逃れたわずかな＜人間＞の命がけのサバイバルを描き、今もなおカルト的な人気を誇る伝説のホラー映画『28日後…』。その『28』シリーズ最新作であり、シリーズ史上最も救いのない“狂気と恐怖”が襲いかかる衝撃作『28年後... 白骨の神殿』が2026年1月16日に日米同時公開される。本作は、『28日後…』の続編となる『28年後』シリーズの2作目で、3作目には『2