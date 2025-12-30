心躍るイベントが多い冬に何を着るべきか悩んだら、一点投入で非日常感を高めてくれる主役級のアイテムがあると便利かも。今回は【ZARA（ザラ）】から、スパンコールがきらりと輝くドレッシーなアイテムをピックアップ。いつも着ているカーディガンやスカートから置き換えるだけで、グッとコーデの特別感をUPさせられそうです。新しい年に向けて、気持ちも華やぐアイテムを紹介します。 夜空の下で