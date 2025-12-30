フランスの伝説的女優ブリジット・バルドーさんが91歳で亡くなった。ブリジットさんが設立した動物保護団体が発表したもので、死因や亡くなった日時・場所などの詳細は明かされていない。 【写真】若かりし頃のブリジット・バルドーさん 団体は声明で「世界的に知られる女優・歌手であり、華やかなキャリアを捨てて動物福祉に人生を捧げた創設者ブリジット・バルドーの死を、深い悲しみとともにお知らせし