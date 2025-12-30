韓国のガールズグループ「aespa（エスパ）」の中国人メンバーであるニンニンが、日本を代表する年末の歌番組・紅白歌合戦に参加しないことになった。所属事務所SMエンターテインメント（以下、SM）は29日、aespaの日本公式ホームページで「ニンニンは病院でインフルエンザ感染という診断を受け、休養を勧められた」とし、「今年の紅白歌合戦にはカリナ、ジゼル、ウィンターの3人のメンバーが出演する」と明らかにした。ニンニンは2