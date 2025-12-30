30日午前3時45分ごろ、神奈川県大和市の住宅兼動物病院で「建物3階から煙が出ている」と通行人から119番があった。県警によると、焼け跡から1人の遺体が見つかり、搬送先でほか2人の死亡も確認された。身元の確認を進めている。