旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■福岡では……正解：かつお菜難易度：★★★★☆間引きされた葉も美味しいかつお菜はアブラナ科の葉野菜で、見た目は高菜に似ていますが辛味がなく、煮ると旨味が際立ちます。葉は40〜50cmほどの長楕円形で、表面が細かく縮れているのが