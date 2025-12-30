高知競馬の「第56回高知県知事賞」（ダート2400メートル、12頭立て）は、大みそかの31日7R（17時30分発走予定）で行われる。昨年は1番人気のユメノホノオが優勝し連覇を達成した。今年から新たに近畿・四国・九州地区交流競走へ生まれ変わり、さらにハイレベルな戦いが期待できそうだ。今年のメンバーは以下の通り。1枠1番ビオグラフィア（牡7＝高知・別府真）57永森大2枠2番ネオブレイブ（牡9＝高知・目迫大）57井上