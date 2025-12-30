ロシアのラブロフ外相＝24日、ロシア首都モスクワ/Russian Foreign Ministry/Anadolu/Getty Images（CNN）ウクライナは29日、ロシアによる「ウクライナの無人機攻撃がロシアのプーチン大統領の公邸の一つを狙った」との主張を否定した。ロシア側の主張を巡り、米国のトランプ大統領は29日、プーチン氏と電話会談した際に、この無人機攻撃について説明を受けたと明らかにした。トランプ氏は当初、プーチン氏の説明をそのまま受け入