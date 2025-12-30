茅ケ崎警察署（資料写真）茅ケ崎署は３０日、茅ケ崎市に住む６０代の無職女性が１０〜１２月に、株の投資名目などで現金計４３１０万円をだまし取られたと発表した。署によると、女性は９月２日、交流サイト（ＳＮＳ）から株の投資を紹介するアカウントに登録。投資学習のＳＮＳグループに誘われた後、アシスタントをかたる女に株式売買のサイトを紹介され、女らの指示で１０月１日〜１２月５日に１４回にわたり、現金計４３１