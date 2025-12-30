NHK朝ドラ『あんぱん』で、やなせたかしの妻をモデルにした主人公・のぶが「頑張ったつもりだったけど、何者にもなれなかった」と涙ながらに語るシーンは大きな反響を呼んだ。脚本を担当した中園ミホさんは「思うように生きられなかった世代の女性たちから共感の声が数多く届いた。このセリフは、同窓会で友人から聞いた言葉がヒントになっている」という――。※本稿は、中園ミホ『60歳からの開運』（扶桑社）の一部を再編集した