少女漫画史に残る大ヒット作『花より男子』などを描いてきたレジェンド漫画家の神尾葉子さん。創作の裏側をユーモアたっぷりに綴った初のエッセイ集『花より漫画』（KADOKAWA）を刊行しました。発売を契機に、神尾さんのこれまでの人生や、本書の読みどころを聞きました。（文：横井周子）お話を聞いた人神尾葉子(かみお・ようこ)『花より男子』（集英社、1992〜2004）で少女漫画の金字塔として、国内外で人気を博している漫画家