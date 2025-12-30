ドジャースがエステリー・ルイーズ外野手をマーリンズにトレード放出したと２９日（日本時間３０日）、全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者が伝えた。２２年にメジャーデビューしたルイーズは、２３年にアスレチックスで６７盗塁をマークして盗塁王に輝いた韋駄天（いだてん）。今季ドジャースに加入すると、７月３日（同４日）にマンシーの離脱に伴ってメジャーに昇格した。だが、スタメン出場は６試合にとどまり、１９試合