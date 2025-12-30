八十二銀行と長野銀行は29日、2026年1月1日に合併して誕生する「八十二長野銀行」のATM手数料を一部無料にするキャンペーンを行うと発表しました。両行の合併を記念するもので現在、土・日・祝日は現金を引き出す際に手数料が110円かかりますが無料にします。期間は2026年1月5日から12月31日まで。コンビニエンスストアおよび提携金融機関のATMは対象外となります。また振り込みの場合は、所定の手数料がかかります。