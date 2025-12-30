かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、新しい香りの文化を根づかせてきたNOSE SHOP。日本初のニッチフレグランス専門店として、多彩な香りとの出会いを提案し続けています。そんなNOSE SHOPから、2026年の始まりを彩る福袋が登場。史上最多となる全8種のラインアップは、香水好きはもちろん、これから香りを楽しみたい方にもぴったり。新年の運命の香りを探すワクワク感を、ぜひ体験してみてください♪ 王道と新進を楽しむNOSE SH