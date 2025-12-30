ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は29日、6レースの合計成績で争うツール・ド・スキーの2レース目、10キロクラシカルがイタリアのトブラッハで行われ、男子の馬場直人（中野土建）が62位、広瀬崚（T.A.C）は69位だった。女子の小林千佳（長野日野自動車）は76位、本田千佳（秋田県スポーツ協会）は79位。男子はマティス・ステンスハーゲン、女子はアストリエイレ・スリン（ともにノルウェー）が制した。（共同）