私（アヤカ、34歳）は夫（ショウタ、36歳）と息子（レン、3歳）と娘（ヒマリ、1歳）との4人暮らし。私に病気が見つかり、3ヶ月ほど入院することになりました。入院期間中は、子どもたちを姉に預けるつもりです。幼い頃から仕事で忙しい両親（父：オサム、60代、母：マユミ、60代）に代わって、姉（ミドリ、39歳）が私の世話をしてくれていたから、きっと子どもたちのこともよく世話してくれるでしょう。しかし快諾したはずの姉が義