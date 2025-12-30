山陽新幹線が博多駅に乗り入れ、3月10日で50年を迎えた。新大阪と直通になり、めんたいこの知名度は全国区に。ビルがまばらだった駅前は、この半世紀で様変わりした。同じ日、博多駅の商業施設「博多デイトス」が開業した。「夢がとどく」「流れが変わる」。当時の新聞広告には、こんなフレーズが踊った。テーマソング「恋のデイトス」の作詞を阿久悠さんに頼んだことからも、当時の関係者の熱意と期待がうかがい知れる。い