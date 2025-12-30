今年も「あの人が」と時代を振り返ってしまう九州ゆかりの方々が亡くなった。日本の植民地支配と侵略に言及した談話で歴史に名を残した首相、地方分権の旗振り役としても存在感を示した知事、「鉄冷え」からの再生を目指し環境政策にも力を入れた政令市長、約200年ぶりの火山噴火に向き合った学者、地元市長、差別と闘い、偏見をなくす歩みを進めた人たち、白磁を極めた人間国宝、高校柔道「金鷲旗」を全国屈指の大会にした指導