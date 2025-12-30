ボートレース宮島の「第５２回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー」が３０日に開幕。恒例の正月シリーズを前に当地専属・宮崎経督記者が２０２６年の宮島フレッシュルーキーに選出された津田陸翔、三馬崇史に「新年の誓い」を聞いてきました！【つねちゃんの浅酌?艇?唱】今大会は正月開催の「新春広島ダービー」。地元の広島支部が総出で参加する名物大会。このタイトル戦も昔は年末開催と正月開催で分けて行われていたのです