大相撲の第６９代横綱で、今年６月に日本相撲協会を退職した白鵬翔氏が、２９日までに自身のインスタグラムを更新。師匠との再会を報告した。白鵬氏は動画を公開し、「師匠と久しぶりに話し合い、いい時間でした」と報告すると、宮城野親方として白鵬氏の師匠を務めた、大相撲の元幕内・竹葉山との２ショットを公開。「親方が世界相撲の応援団の１人なりました親方いい年を迎えてくださいいつもありがとうございました。」