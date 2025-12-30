陸上男子１００メートルの日本記録保持者・山縣亮太（セイコー）が３０日、自身のＳＮＳで結婚を発表した。今シーズンを振り返った文章の最後に、「私事ですがお付き合いさせていただいていた方と今年入籍いたしました」と報告。「公私共に多くのことを経験した一年となりましたが、今後もより一層競技に邁進していきたいと思います。これからも変わらない温かいご声援をよろしくお願いいたします」とつづった。