千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。12月28日（日）の同番組では、人気芸人が下積み時代に経験した屈辱エピソードを明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、キレづらくなった世の中でベストなキレ方をアドバイスする企画「行列のできるブチギレ相談所 75分拡大SP」を開催。大悟が所長として進行を務め、ひな壇にはノブ、スタジオゲストのプロレスラー・上原わかな、さや香、そいつ