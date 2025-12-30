共立メンテナンスはしっかり。２９日取引終了後、１１月度の経営情報を発表した。グループの売り上げ状況は合計で前年同月比７％増だった。セグメント別では主力のホテル事業をはじめ、寮事業、総合ビルマネジメント事業などが伸びた。 出所：MINKABU PRESS