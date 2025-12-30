壱番屋は小安い。２９日取引終了後、夜パフェ専門店を運営するＧＡＫＵ（札幌市）の全株式を取得し、連結子会社化すると発表した。新たな業態に展開することで企業価値向上を目指す狙いがあるとみられる。この発表に対する株価への反応は限定的となっている。 出所：MINKABU PRESS