ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓは小動き。２９日取引終了後、１２月度の月次営業速報を発表した。既存店売上高は前年同月比３．３％増とプラス基調を維持。全店ベースでは同１０．６％増だった。 出所：MINKABU PRESS