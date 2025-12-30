2歳で先天性ミオパチーの診断を受けた俳優の星野真里さんの長女・ふうかさんの日常には多くのハードルがあります。車椅子生活、人工呼吸器の使用、学校で理解してもらうことの難しさ。それでも星野さん親子は前を向いて歩み続けています。「かわいそう」という視線に対して、ふうかさんは「私の普通を発信したい」と語ります。医療的ケア児として直面する制度の壁、それでも得られた「頼ることの大切さ」という気づき