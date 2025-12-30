職場の健康診断でピロリ菌陽性が判明し、精密検査の結果、悪性度の高い「低分化腺がん（胃がん）」が見つかった川田さん。医療従事者でありながら、いざ告知を受けると一番に死が頭をよぎり、幼い子供を残す不安に襲われました。コロナ禍の孤独な入院生活では、Instagramで同世代のAYA世代患者と交流し、励まし合うことで勇気を獲得。家族の支えと、SNSで得た前向きな情報を力に手術とリハビリを乗り越えた、川田さんの闘病の軌跡