名古屋グランパスは30日、アルヘンティノス・ジュニオルス（アルゼンチン）へ期限付き移籍しているFW貴田遼河について、期限付き移籍期間の延長を発表した。2026年12月31日までとなる。貴田は2005年7月15日生まれの現在18歳。東京ヴェルディジュニアとFC多摩ジュニアユースを経て、名古屋グランパスU−18に加入すると、2022年7月に行われた天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会のセレッソ大阪戦で16歳にしてトップチーム