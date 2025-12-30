30日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円25銭前後と、前日午後5時時点に比べ18銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円99銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース