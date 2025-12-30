中国国際貿易促進委員会は12月29日の記者会見で、『グローバル知的財産権保護指数報告（2024）』を発表しました。報告書は、総合指数から見ると、世界の知的財産権保護は多極化の傾向を示しており、中国の知的財産権保護水準は大きく向上しているとしています。一方で、欧州諸国は全体として引き続き高い評価を受けており、上位10カ国のうち半数を占めています。中国は評価対象となった25カ国の中で7位となり、複数の分野で優れた