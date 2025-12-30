戦後８０年の節目となった２０２５年が暮れようとしている。今年も各界をリードした多くの著名人が旅立った。生前の言葉から在りし日をしのぶ。（敬称略。かっこ内は主な肩書と年齢、亡くなった月日）曽野綾子（作家９３歳、２・２８）〈愛したのではない。私たちはそのとき、愛する能力を与えられたのである〉高校時代にカトリックの洗礼を受け、妊娠中絶の問題に切り込んだ「神の汚れた手」をはじめ、キリスト教的な倫理観