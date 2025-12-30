“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が、ドールメイク＆衣装を身に纏って、まるでアイドルのようなパフォーマンスを披露。その上で「ポイントはお顔」と“ひな節全開”で見どころをアピールした。【映像】おひなさま、アイドルすぎるステージABEMAにて12月29日（月）に放送された『今日好き特別編』では、今日好きメンバーが贈る一夜限りの歌の祭典「KYOSUKI MUSIC STAGE 2025」が開催。2025年を代表する楽曲を今日好きメンバ