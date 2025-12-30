◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回総合12位、78年連続の出場となる日本体育大学は、4年生の三本柱の1人・田島駿介選手が2区に登録。2年時に7区、3年時に4区を走りいずれも区間一桁台。3年連続の箱根路で、初の花の2区に出走します。同じく三本柱を形成する、山崎丞選手と平島龍斗選手はともに補欠登録。平島選手