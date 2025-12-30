〈六代目山口組にとって、‘25年は「節目の一年」となった。神戸山口組との間で続いてきた分裂抗争に、一方的にピリオドを打ったのだ。激動の年を、『山口組分裂の真相』などの著書を持つノンフィクションライター・尾島正洋氏が振り返る〉国内最大の暴力団「六代目山口組」が‘15年８月に分裂し、離脱した「神戸山口組」との間で争われてきた対立抗争は10年が経過した。これまでに拳銃を使っての殺人事件などが起きたほか、一時期