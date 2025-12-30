これは、筆者の友人A子が職場での陰口に耐えながらも、ある出来事をきっかけに自分を信じて反撃したお話です。人間関係に悩む人へ勇気をくれる物語です。 職場で聞こえた心ないひと言 A子は小さな広告会社で事務をしていて、入社して3年目。誰にでも丁寧で真面目な性格のため、上司からの信頼も厚いタイプです。しかし、その真面目さが、一部の同僚には面白くなかったのかもしれません。ある日、コピー室で資料をまとめ