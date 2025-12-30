タレント上原さくら（48）が29日までに自身のブログを更新。自身の体形についてつづった。上原は「おとといインスタライブでお腹を見せた時もぜんぜん細いよ!!と言われたのだけどさすがにそれが優しい嘘だって事くらい分かりますよ」と書き出し「でもさ、これのどこが細いの!?完全に洋梨でしょ!!」と下腹部の写真を投稿した。さらに「ちなみに、これわざと膨らませてるんじゃなくて、普通に立った時のお腹です。コーディネート写