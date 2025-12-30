東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。動画を用いて、マイナンバーカードについて話した。「マイナンバーカードって任意だよね?」と問われた神谷は「カードはね。でも番号は全員割り当てられている。だから住民票を持っている人は、全員番号を持っているの。生まれた時点で」と説明した。さらに「何が任意なの?」と尋ねられると「カードの発行の有無」と答え、マイナ