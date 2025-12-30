レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。サンタコスチューム姿を投稿した。「毎年恒例クリスマスパーティー」と題し、ピザ、パスタ、ケーキなどに加え、「恒例になりつつあるチキン今年も美味しかった」と食事を紹介。赤と白を基調としたクリスマスカラーのセーターに、オリジナルサンタクロースアクセサリーを付けた自身の