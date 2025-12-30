事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が29日、インスタグラムを更新。心ないコメントに反論した。猪狩は動画で「中途障害だからナメてると言われた」と記し「何かと引き換えに車イス生活になるのは絶対嫌です撤回してください。生涯車イス生活で死んでいく人間がここにいます。中途だからナメてかかってるようですね」という心ないユーザーのコメントをアップした。このコメント