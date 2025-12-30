グラビアアイドルの榎原依那（28）が29日までに、インスタグラムを更新。オーバーオール姿を公開した。榎原は「昨年発売した1st写真集『inaism』30,000部突破!!ありがとう〜」と感謝を伝え、オーバーオール姿を投稿。榎原はインナーを着用しておらず、オーバーオールの下からは豊満なバストのラインがあらわになっている。この姿にフォロワーからは「これはすごい」「笑顔がめっちゃ素敵」「魅力的です」とコメントが寄せられて