TUYテレビユー山形アナウンサー佐藤真優が29日までにインスタグラムを更新。足上げチャレンジ動画を投稿した。佐藤アナは「流行っている足上げチャレンジ!」とコメントし、動画をアップ。足をまっすぐと高く上げた、見事な姿を披露した。続けて「新体操歴7年…昔はもっと上がったなあ固くなりました」とつづった。この動画にフォロワーからは「柔軟プリンセス」「ほんまに可愛すぎるって」「猛烈に可愛い…美しいです…」「こん