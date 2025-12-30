静岡県東伊豆町の動植物園「熱川バナナワニ園」で２６日、ワニの池の大掃除が行われた。同園のスタッフらは、園内に６か所あるコンクリート製の池を掃除するとともに、飼育する約１００匹のワニをデッキブラシで丁寧にこすり、１年の汚れを落とした。神山浩子園長は「飼育員がワニと間近にふれあうことで健康状態の確認もできる。みな問題はないようで安心しました」と話していた。