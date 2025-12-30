【エルサレム共同】イスラエル国会は29日、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の国内での活動を禁止した法の改正案を賛成多数で可決した。UNRWAや関連団体が所有する施設への電気、水の供給停止や、当局による不動産の差し押さえを可能とする。イスラエルメディアが報じた。今年1月に施行した活動禁止法による締め付けを一段と強めた。報道によると、法案は電力、水道業者などに対し、UNRWAや関連施設へのサービスの供給