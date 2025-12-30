グラビアアイドル鳥海かう（32）が29日までにインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。鳥海は「Siri納めでした!今年も沢山みてくれてありがとう〜!!」とファンに感謝を伝え、水着姿を投稿。97センチの美ヒップが目を引く、振り向きポーズを投稿した。この投稿にフォロワーからは「デカい」「たまんないね〜」「良いSiri納め」「育ったな」とコメントが寄せられている。鳥海は1993年（平5）12月27日生まれ、千葉県出身。スリーサイ