俳優のキム・ヨハンが主演を務める韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』（全16話）が、Prime Videoで独占配信中。本作は、恋愛という不具合だらけのシステムの中で、彼らはどう恋をするのかをテーマに描く、バグ満載のロマンティックコメディ。理系脳で恋愛に疎い工学科生と、外見は完璧だが度が過ぎるほどの天然な人気インフルエンサーが、学科統合という“エラー”から始まる予測不能な恋に巻き