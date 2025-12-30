1950年の朝鮮戦争勃発以降続く南北の分断。“統一”は朝鮮半島の悲願とされてきたが、現実には分断が固定化している。北朝鮮は韓国を「敵国」と位置付け、韓国側でも「統一は必要ない」とする世論が拡大している。一方で、自由な出入りを禁じられた境界エリアには今も、途絶えた列車の往来を待ち続ける鉄道駅や、南北の動向に左右されながらも、たくましく生きる人々がいる。分断の最前線での取材から、統一の在り方、これからの南