Prime Videoにて独占配信中の韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』。モデル科と工学科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に、論理を重んじる理系女子チュ・ヨンサンと、人気インフルエンサーで"謙モデル"のカン・ミンハクが、予測不能な出会いをきっかけに惹かれ合っていく青春ロマンスが描かれる。本作で、感情よりも理論を優先する工学科の秀才・チュ・ヨンサンを演じたのが、ファン・ボ