今日30日(火)の関東は日差しがたっぷり。最高気温は東京都心で16℃予想。昼間はポカポカ陽気で、大掃除など年越し準備もはかどりそう。ただ、年明けは気温急降下。1日(木:元日)〜3日(土)は厳しい寒さで、2日(金)は山沿いだけでなく、平野部でも雪の降る可能性。初詣など年始のお出かけは寒さと雪への備えを。今日30日(火)朝から青空年末とは思えない暖かさ今日30日(火)の関東は、夜にかけてスッキリ晴れる見込みです。風が弱く