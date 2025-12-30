12月26日朝、長野県松川村の県道で車4台が絡み1台が炎上し1人が死亡した事故で、亡くなったのは塩尻市の男性会社員（33）と判明しました。26日午前7時ごろ、松川村の県道で軽四貨物車が対向車線にはみ出し大型クレーン車と正面衝突し、さらに事故を避けようとした中型トラックと軽トラックがぶつかりました。合わせて4台が関係する事故となり、軽四貨物車は炎上して焼け跡から1人の遺体が見つかりました。ほかに大型クレ